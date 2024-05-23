Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даниэль Риккардо: Я пока не знаю, в чем наша проблема
Пилот считает, что одна из проблем — это старты
Фото: Motor Sport Magazine
Пилот "РБ" Даниэль Риккардо прокомментировал проблемы команды на старте гонок.
И Риккардо, и его напарник Юки Цунода плохо стартовали на Гран-при Эмилии-Романьи потеряв несколько мест после хорошей квалификации. В итоге японский гонщик финишировал 10-м и набрал одно очко, а Дэн финишировал 14-м.
"Старты… они причиняют нам боль. Честно говоря, я пока не знаю, в чем проблема. У меня не было ощущения, что я что-то испортил. Мне казалось, что все стартовые процедуры прошли правильно. Нам нужно разобраться с этим", — приводит слова Риккардо издание Daily Mirror.
На данный момент Даниэль Риккардо занимает 14-е место в личном зачете чемпионата Формулы-1 сезона-2024.
Популярное сейчас
- Футболисты Миная выразили коллективное несогласие с главным тренером
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Динамо – вне посева во втором раунде квалификации ЛЧ. Соперники усложнились. Но это еще может измениться
- Макс Ферстаппен: Команды вокруг нас догоняют и проделывают действительно хорошую работу
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО