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Даниэль Риккардо: Я пока не знаю, в чем наша проблема

Автоспорт

Пилот считает, что одна из проблем — это старты

Даниэль Риккардо: Я пока не знаю, в чем наша проблема

Фото: Motor Sport Magazine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "РБ" Даниэль Риккардо прокомментировал проблемы команды на старте гонок.

И Риккардо, и его напарник Юки Цунода плохо стартовали на Гран-при Эмилии-Романьи потеряв несколько мест после хорошей квалификации. В итоге японский гонщик финишировал 10-м и набрал одно очко, а Дэн финишировал 14-м.

"Старты… они причиняют нам боль. Честно говоря, я пока не знаю, в чем проблема. У меня не было ощущения, что я что-то испортил. Мне казалось, что все стартовые процедуры прошли правильно. Нам нужно разобраться с этим", — приводит слова Риккардо издание Daily Mirror.

На данный момент Даниэль Риккардо занимает 14-е место в личном зачете чемпионата Формулы-1 сезона-2024.

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