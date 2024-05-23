  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. ФИА отказалась от использования брызговиков в Формуле-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИА отказалась от использования брызговиков в Формуле-1

Автоспорт

Их эффект оказался незначительным

ФИА отказалась от использования брызговиков в Формуле-1

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) отказалась от идеи использования в Формуле-1 колпаков-брызговиков на колеса машин, которые задумывались с целью улучшить видимость в дождевых условиях. Об этом сообщает издание Motorsport.

Предполагалось, что брызговики будут устанавливаться на машины по указанию гоночного директора, например, в режиме красных флагов.

В начале мая во Фьорано итальянская команда "Феррари" протестировала брызговики, чтобы помочь ФИА оценить концепцию системы и понять, поможет ли она уменьшить брызги из-под колёс.

Выводы после тестов, основанные на видеоанализе, заключались в том, что эффект от брызговиков оказался незначительным.

По теме
yellow-arrow
Даниэль Риккардо: Я пока не знаю, в чем наша проблема
yellow-arrow
Макларен представил шлемы и комбинезоны пилотов к Гран-при Монако
yellow-arrow
Отец Сайнса провёл встречу с руководителем Ред Булл
ФИА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости