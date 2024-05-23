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Карлос Сайнс прокомментировал информацию о переговорах с Мерседесом

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Пилот ушел от ответа

Карлос Сайнс прокомментировал информацию о переговорах с Мерседесом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказался о своём будущем в автоспорте. По окончании нынешнего сезона испанец покинет "Скудерию". С новой командой Карлос пока не определился.

"Я просто собираюсь рассмотреть все доступные варианты и принять правильное решение. Могу просто сказать, что, как только я приму решение, всё остальное произойдёт очень быстро. Действительно ли вариант с "Мерседесом" больше не обсуждается? Я не могу это подтвердить, извините", — приводит слова Сайнса Crash.net.

В настоящий момент Сайнс занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 93 очка. Лидером является нидерландец Макс Ферстаппен из австрийской команды "Ред Булл".

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Карлос Сайнс
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