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Карлос Сайнс рассказал о своем будущем после ухода из Феррари
Пилот покинет итальянскую команду
Фото: Getty Images
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказался о своём будущем в автоспорте после ухода из итальянской команды. Испанец покинет "Скудерию" по окончанию нынешнего сезона Формулы-1. Его место займёт британец Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за "Мерседес".
"Я всё ещё не принял решения и пока не знаю, где буду участвовать в гонках в следующем году. Кроме того, я не установил никаких сроков, но могу просто сообщить о таком важном решении на данном этапе моей карьеры, что я хочу иметь на столе все варианты и тщательно их обдумать. Ведь мне скоро исполнится 30 лет. Я хочу посмотреть, как будет работать следующий проект, поэтому собираюсь уделять этому вопросу столько времени, сколько потребуется", — приводит слова Сайнса Crash.net.
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