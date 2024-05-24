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Карлос Сайнс рассказал о своем будущем после ухода из Феррари

Автоспорт

Пилот покинет итальянскую команду

Карлос Сайнс рассказал о своем будущем после ухода из Феррари

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказался о своём будущем в автоспорте после ухода из итальянской команды. Испанец покинет "Скудерию" по окончанию нынешнего сезона Формулы-1. Его место займёт британец Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за "Мерседес".

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"Я всё ещё не принял решения и пока не знаю, где буду участвовать в гонках в следующем году. Кроме того, я не установил никаких сроков, но могу просто сообщить о таком важном решении на данном этапе моей карьеры, что я хочу иметь на столе все варианты и тщательно их обдумать. Ведь мне скоро исполнится 30 лет. Я хочу посмотреть, как будет работать следующий проект, поэтому собираюсь уделять этому вопросу столько времени, сколько потребуется", — приводит слова Сайнса Crash.net.

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