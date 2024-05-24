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Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Монако
Ферстаппен не смог попасть в топ-10
Фото: Autoblog.nl
На городской трассе Монте-Карло завершилась первая свободная практика Гран-при Монако.
Лучший результат по её итогам показал пилот немецкой команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Вторым был гонщик "Макларена" Оскар Пиастри. Третье время у напарника Хэмилтона Джорджа Расселла.
Гран-при Монако. Первая тренировка:
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.12,169
2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,029
3. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,126
4. Ландо Норрис ("Макларен") +0,227
5. Шарль Леклер ("Феррари") +0,228
6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,606
7. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,620
8. Юки Цунода ("РБ") +0,706
9. Даниэль Риккардо ("РБ") +0,732
10. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,785
11. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,815
12. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,060
13. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,079
14. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,221
15. Александер Албон ("Уильямс") +1,256
16. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,407
17. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,981
18. Эстебан Окон ("Альпин") +1,990
19. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +2,401
20. Пьер Гасли ("Альпин") +5,187
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