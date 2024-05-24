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Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Монако

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Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Монако

Фото: Autoblog.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На городской трассе Монте-Карло завершилась первая свободная практика Гран-при Монако.

Лучший результат по её итогам показал пилот немецкой команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Вторым был гонщик "Макларена" Оскар Пиастри. Третье время у напарника Хэмилтона Джорджа Расселла.

Гран-при Монако. Первая тренировка:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.12,169

2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,029

3. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,126

4. Ландо Норрис ("Макларен") +0,227

5. Шарль Леклер ("Феррари") +0,228

6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,606

7. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,620

8. Юки Цунода ("РБ") +0,706

9. Даниэль Риккардо ("РБ") +0,732

10. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,785

11. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,815

12. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,060

13. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,079

14. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,221

15. Александер Албон ("Уильямс") +1,256

16. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,407

17. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,981

18. Эстебан Окон ("Альпин") +1,990

19. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +2,401

20. Пьер Гасли ("Альпин") +5,187

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