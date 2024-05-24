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Шарль Леклер показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Монако
Ферстаппен также улучшил свой результат
Фото: F1
На городской трассе Монте-Карло завершилась вторая свободная практика Гран-при Монако. Лучший результат по её итогам показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Вторым оказался гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Третьим стал представитель команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.
Гран-при Монако. Вторая тренировка:
1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.11,278.
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,188.
3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,475.
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,535.
5. Ландо Норрис ("Макларен") +0,675.
6. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,684.
7. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,784.
8. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,821.
9. Александер Албон ("Уильямс") +0,979.
10. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,982.
11. Юки Цунода ("РБ") +1,071.
12. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,088.
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,195.
14. Эстебан Окон ("Альпин") +1,276.
15. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,291.
16. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,299.
17. Пьер Гасли ("Альпин") +1,472.
18. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,512.
19. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,779.
20. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +2,495.
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