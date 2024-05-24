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Шарль Леклер показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Монако

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Ферстаппен также улучшил свой результат

Шарль Леклер показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Монако

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На городской трассе Монте-Карло завершилась вторая свободная практика Гран-при Монако. Лучший результат по её итогам показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Вторым оказался гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Третьим стал представитель команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.

Гран-при Монако. Вторая тренировка:

1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.11,278.

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,188.

3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,475.

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,535.

5. Ландо Норрис ("Макларен") +0,675.

6. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,684.

7. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,784.

8. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,821.

9. Александер Албон ("Уильямс") +0,979.

10. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,982.

11. Юки Цунода ("РБ") +1,071.

12. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,088.

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,195.

14. Эстебан Окон ("Альпин") +1,276.

15. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,291.

16. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,299.

17. Пьер Гасли ("Альпин") +1,472.

18. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,512.

19. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,779.

20. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +2,495.

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