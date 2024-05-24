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"Я прыгаю, как кенгуру". Ферстаппен пожаловался на дельфинирование во второй тренировке Гран-при Монако

Автоспорт

Команда попытается устранить проблему до квалификации

"Я прыгаю, как кенгуру". Ферстаппен пожаловался на дельфинирование во второй тренировке Гран-при Монако

Фото: RacingNews365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В переговорах по радио с командами во время второй квалификации Гран-при Монако пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен пожаловался, что "скачет, как кенгуру", а пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл заявил, что не может удержать руль.

Ферстаппен: "Я прыгаю, как кенгуру, чувак. У меня болит голова. Это безумие".

Расселл: "Вибрации на торможении безумные, в 11-м повороте я не могу удерживать руль".

Напомним, в личном зачёте Формулы-1 нидерландский пилот занимает первую позицию с 161 очком. Джордж Расселл, в свою очередь, располагается на седьмом месте с 44 очками.

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