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Ферстаппен: Во второй тренировке Гран-при Монако мы показали худший результат из возможных
Пилот недоволен результатом
Фото: Getty Images
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться на трассе во время второй тренировки Гран-при Монако.
"Мне трудно описать, что происходит прямо сейчас. Всё очень сложно. Безусловно, это худший результат из возможных в этом уикенде. На трассе много неровностей, бордюров и уклонов. Каждый раз, когда мы проезжаем их, то теряем значительное время на круге. Машина плохо справляется с ними, и это определённо мешает нам двигаться быстрее. На данный момент у нас нет чёткого пути или решения, чтобы попытаться устранить эту проблему.
В Имоле всё было совершенно иначе. Тогда были разные проблемы, которые можно было решить внесением изменений в настройки болида. Текущие проблемы невозможно решить таким образом – из-за проектировки болида. Мы постараемся внести улучшения, но не ждите чудес", — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.
Напомним, на второй тренировке Гран-при Монако нидерландский пилот показал четвёртый результат.
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