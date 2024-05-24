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Серхио Перес: Сейчас Феррари просто недосягаемы
Пилот высказался о конкуренции
Пилот "Ред Булл" Серхио Перес высказался о силе "Феррари" на Гран-при Монако, а также поделился проблемами своей машины при торможении.
"Сейчас "Феррари" просто недосягаемы. Я думаю, они очень сильны, когда им нужен хороший круг, они легко этого добиваются.
Во время тренировки, когда я затормозил, машину начало очень сильно трясти. Я не знаю, что происходило. На такой трассе, как в Монако, нужна полная уверенность в своём болиде, чтобы пытаться атаковать, поэтому мы решили этого не делать и просто закончили гонку, а затем проанализируем, что произошло.
В остальном машина была хороша. Я чувствовал её очень хорошо по сравнению с прошлыми этапами в Монако. Посмотрим, что будет с погодой", — приводит слова Переса Motorsport.
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