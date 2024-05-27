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Отец Ферстаппена: Эра, когда у Ред Булл была доминирующая машина, похоже, осталась позади

Автоспорт

Тонкий намек на уход пилота из команды

Отец Ферстаппена: Эра, когда у Ред Булл была доминирующая машина, похоже, осталась позади

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Йос Ферстаппен, отец гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена, поделился мнением о положении дел в австрийской команде.

"Эра, когда у "Ред Булл" была доминирующая машина, похоже, осталась позади. Возможно, им следует снова начать уделять немного больше внимания гонкам и внутренней коммуникации, а не другим вещам.

Определённо, ещё будут гонки, в которых "Ред Булл" снова будет в хорошей форме, но мне очень любопытно посмотреть, как они собираются решить эту проблему. Что-то действительно должно произойти. "Ред Булл" необходимо выяснить, в чём причина возникшей проблемы, потому что нет сомнений, что такие команды, как "Феррари" и "Макларен" становятся всё ближе.

Максу всё ещё удаётся как-то это скрывать, но его разница с Серхио Пересом становится всё более очевидной", — приводит слова Йоса Racingnews365 со ссылкой на De Telegraaf.

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