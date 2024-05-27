Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отец Ферстаппена: Эра, когда у Ред Булл была доминирующая машина, похоже, осталась позади
Тонкий намек на уход пилота из команды
Йос Ферстаппен, отец гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена, поделился мнением о положении дел в австрийской команде.
"Эра, когда у "Ред Булл" была доминирующая машина, похоже, осталась позади. Возможно, им следует снова начать уделять немного больше внимания гонкам и внутренней коммуникации, а не другим вещам.
Определённо, ещё будут гонки, в которых "Ред Булл" снова будет в хорошей форме, но мне очень любопытно посмотреть, как они собираются решить эту проблему. Что-то действительно должно произойти. "Ред Булл" необходимо выяснить, в чём причина возникшей проблемы, потому что нет сомнений, что такие команды, как "Феррари" и "Макларен" становятся всё ближе.
Максу всё ещё удаётся как-то это скрывать, но его разница с Серхио Пересом становится всё более очевидной", — приводит слова Йоса Racingnews365 со ссылкой на De Telegraaf.
Популярное сейчас
- Довбику не помог даже Пичичи. SofaScore опубликовал сборную сезона Ла Лиги
- Скрипник готов заняться возвращением Металлиста 1925 в УПЛ, но при одном условии
- Сенсационный новый тренер и трансферы Полесья, Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги, соперники Динамо в квалификации ЛЧ. Главные новости за 26 мая
- "Я прыгаю, как кенгуру". Ферстаппен пожаловался на дельфинирование во второй тренировке Гран-при Монако
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО