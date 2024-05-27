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Консультант Ред Булл рассказал, когда станет известно имя напарника Ферстаппена

Автоспорт

Уже в ближайших Гран-при команда определиться с кандидатурой

Консультант Ред Булл рассказал, когда станет известно имя напарника Ферстаппена

Фото: FIA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес близок к заключению нового контракта с австрийской командой. Об этом пишет Motorsport со ссылкой на источники.

Сообщается, что гоночный коллектив из Австрии считает Переса лучшим из доступных на данный момент кандидатов.

"Я думаю, к "Барселоне" у нас должна быть ясная картина. Я бы сказал, что к тому времени мы должны иметь чёткое представление", — сказал о ситуации с Пересом консультант команды Хельмут Марко.

Напомним, что Гран-при Испании пройдёт в Барселоне с 21 по 23 июня.

В данный момент Перес занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 107 очков.

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