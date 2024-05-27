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Консультант Ред Булл рассказал, когда станет известно имя напарника Ферстаппена
Уже в ближайших Гран-при команда определиться с кандидатурой
Фото: FIA
Мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес близок к заключению нового контракта с австрийской командой. Об этом пишет Motorsport со ссылкой на источники.
Сообщается, что гоночный коллектив из Австрии считает Переса лучшим из доступных на данный момент кандидатов.
"Я думаю, к "Барселоне" у нас должна быть ясная картина. Я бы сказал, что к тому времени мы должны иметь чёткое представление", — сказал о ситуации с Пересом консультант команды Хельмут Марко.
Напомним, что Гран-при Испании пройдёт в Барселоне с 21 по 23 июня.
В данный момент Перес занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 107 очков.
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