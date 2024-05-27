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Эстебан Окон может быть отстранен от Гран-при Канады

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Пилот нарушил командные инструкции

Эстебан Окон может быть отстранен от Гран-при Канады

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Альпин" француз Эстебан Окон может быть отстранён от участия в Гран-при Канады из-за столкновения с напарником и соотечественником Пьером Гасли на этапе в Монако, пишет Sky Sports.

Напомним, инцидент произошёл на первом круге гонки в Монте-Карло. Окон попытался атаковать Гасли в повороте "Портье", на выходе из него два болида соприкоснулись, после чего машина Окона подпрыгнула и получила серьёзные повреждения, из-за чего он вынужден был сойти.

По словам Гасли, Окон нарушил командные инструкции, его напарник признал свою вину, заявив, что совершил ошибку.

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Эстебан Окон
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