Ред Булл не рассматривает кандидатуру Карлоса Сайнса на 2025 год

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" сообщила испанскому пилоту Карлосу Сайнсу, что не рассматривает его кандидатуру на сезон-2025, говорится в издании Motorsport.

"В "Ред Булл" не верят, что Юки Цунода может перейти из "РБ", а Карлосу Сайнсу уже сообщили, что он не является кандидатом", — говорится в статье издания.

Напомним, испанец покинет "Феррари" по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Его место займёт британец Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за "Мерседес".