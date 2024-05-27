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Ред Булл не рассматривает кандидатуру Карлоса Сайнса на 2025 год

Автоспорт

Команда уже уведомила пилота

Ред Булл не рассматривает кандидатуру Карлоса Сайнса на 2025 год

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" сообщила испанскому пилоту Карлосу Сайнсу, что не рассматривает его кандидатуру на сезон-2025, говорится в издании Motorsport.

"В "Ред Булл" не верят, что Юки Цунода может перейти из "РБ", а Карлосу Сайнсу уже сообщили, что он не является кандидатом", — говорится в статье издания.

Напомним, испанец покинет "Феррари" по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Его место займёт британец Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за "Мерседес".

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Карлос Сайнс
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