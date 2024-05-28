"В Формуле-1 возможно всё". Тото Вольфф высказался о переходе Ферстаппена в Мерседес

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поделился мнением о возможном переходе в команду нидерландского гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена. У Вольфа поинтересовались, может ли вместе с Максом в "Мерседес" перейти советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко, с которым пилот в хороших отношениях.

"Возможно ли, что Макс Ферстаппен и Хельмут Марко окажутся в "Мерседесе" в 2026 году? Дело не столько в Максе, сколько в людях, которые мыслят одинаково. Скажем так: в Формуле-1 возможно всё", — приводит слова Вольфа oe24.at.

В настоящий момент "Мерседес" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 96 очков.