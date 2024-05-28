  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. "В Формуле-1 возможно всё". Тото Вольфф высказался о переходе Ферстаппена в Мерседес
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В Формуле-1 возможно всё". Тото Вольфф высказался о переходе Ферстаппена в Мерседес

Автоспорт

Глава Мерседеса не исключает такой возможности

"В Формуле-1 возможно всё". Тото Вольфф высказался о переходе Ферстаппена в Мерседес

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поделился мнением о возможном переходе в команду нидерландского гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена. У Вольфа поинтересовались, может ли вместе с Максом в "Мерседес" перейти советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко, с которым пилот в хороших отношениях.

"Возможно ли, что Макс Ферстаппен и Хельмут Марко окажутся в "Мерседесе" в 2026 году? Дело не столько в Максе, сколько в людях, которые мыслят одинаково. Скажем так: в Формуле-1 возможно всё", — приводит слова Вольфа oe24.at.

В настоящий момент "Мерседес" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 96 очков.

По теме
yellow-arrow
Ред Булл не рассматривает кандидатуру Карлоса Сайнса на 2025 год
yellow-arrow
Эстебан Окон может быть отстранен от Гран-при Канады
yellow-arrow
Консультант Ред Булл рассказал, когда станет известно имя напарника Ферстаппена
Тото Вольфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости