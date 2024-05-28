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Ландо Норрис: Ред Булл не так далеко впереди, как думали
Пилот высказался о конкуренции в Формуле-1
Фото: Beyond the Flag
Пилот "Макларена" Ландо Норрис поделился мнением о выступлении "Ред Булл" на недавнем Гран-при Монако.
Напомним, пилот австрийской команды Макс Ферстаппен в Монако показал шестой результат, а Серхио Перес не смог продолжить заезд после аварии в начале гонки.
"Возможно, у "Ред Булл" просто снова выдался не лучший уикенд. У нас же были некоторые новинки. Всё это показывает, что они не так далеко впереди, как думали. Борьба стала плотнее. Мы стали быстрее, "Феррари" стала быстрее, а они просто не так быстры, как раньше. Удивительно видеть подиум без гонщиков "Ред Булл". Но в то же время это здорово для зрителей и показывает другим гонщикам, что шансы есть", — приводит слова Норриса Motorsport-Total.
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