  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон превзошел Михаэля Шумахера по количеству быстрых кругов
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон превзошел Михаэля Шумахера по количеству быстрых кругов

Автоспорт

Третьим в списке идет Макс Ферстаппен

Хэмилтон превзошел Михаэля Шумахера по количеству быстрых кругов

Фото: Autoblog.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", вышел на первое место по количеству быстрых кругов в составе одной команды.

По этому показателю он превзошёл другого семикратного чемпиона "Королевских гонок" Михаэля Шумахера. В настоящий момент в активе британца 54 быстрых круга в составе одной команды, у немца их 53.

Отметим, что на третьем месте по числу быстрых кругов в составе одной команды находится трёхкратный чемпион Формулы-1, гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен (32), четвёртую позицию занимает двукратный чемпион Формулы-1 Джим Кларк (28), а топ-5 замыкает Мика Хаккинен (25), также становившийся чемпионом Формулы-1 дважды.

По теме
yellow-arrow
Ландо Норрис: Ред Булл не так далеко впереди, как думали
yellow-arrow
Зинедин Зидан даст старт гонке 24 часа Ле-Мана
yellow-arrow
"В Формуле-1 возможно всё". Тото Вольфф высказался о переходе Ферстаппена в Мерседес
Михаэль Шумахер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости