Хэмилтон превзошел Михаэля Шумахера по количеству быстрых кругов

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", вышел на первое место по количеству быстрых кругов в составе одной команды.

По этому показателю он превзошёл другого семикратного чемпиона "Королевских гонок" Михаэля Шумахера. В настоящий момент в активе британца 54 быстрых круга в составе одной команды, у немца их 53.

Отметим, что на третьем месте по числу быстрых кругов в составе одной команды находится трёхкратный чемпион Формулы-1, гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен (32), четвёртую позицию занимает двукратный чемпион Формулы-1 Джим Кларк (28), а топ-5 замыкает Мика Хаккинен (25), также становившийся чемпионом Формулы-1 дважды.