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Юки Цунода может стать основным претендентом на место в Ауди

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Интересная рокировка намечается у команд

Юки Цунода может стать основным претендентом на место в Ауди

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд рассказал о том, что пилот "РБ" Юки Цунода, вероятно, стал фаворитом на получение места в "Ауди".

"Если Окон перейдёт в "Хаас", то место в "Ауди" останется свободным, и, хотя Боттас или Чжоу могут стать вариантом, ходили слухи, что Юки Цунода сейчас возглавляет список кандидатов немецкого производителя. У "Ред Булл" есть возможность сохранить Юки, но отношения между "Ред Булл" и "Хондой" подходят к концу, и "Хонда" не сможет предложить Юки место в 2026 году, если только Лэнс Стролл или Фернандо Алонсо не решат покинуть "Астон Мартин".

Если "Ред Булл" хочет удержать Лиама Лоусона, то ей необходимо разместить пять гонщиков на четырёх местах, и, хотя Даниэль Риккардо немного разочаровал в этом году, он всё равно будет хорошим мерилом, по которому можно оценивать молодого Лоусона. Альтернативой может стать отказ от Риккардо и появление Юки и Лоусона или сохранение тех же двух и исключение Лоусона. Такие мнения были в Монако", — написал Сейвуд в своём блоге.

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