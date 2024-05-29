Тренер Уайлдера рассказал о гениальной тактике Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри

Тренер экс-чемпиона супертяжёлого дивизиона из США Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 КО) Малик Скотт высказался о тренировках абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика (22-0, 14 КО).

— Несколько недель назад у нас был поединок за звание абсолютного чемпиона. Что вы думаете о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри?

— До боя я выбирал досрочную победу Усика. Есть одна интересная вещь в Усике, его команде и его системе. Когда он был чемпионом в другой весовой категории, в крузервейте, и даже до того — они уже планировали драться с Джошуа и Фьюри. Они уже тренировались к Джошуа и Фьюри, несмотря на подготовку к другим боям. Для меня увидеть, как это всё материализовалось, — это невероятная история успеха. Это заставляет меня гордиться Усиком. Я провёл очень много времени с ним в тренировочных лагерях. И не только в Штатах. Он привозил меня и в Украину, к себе, к своей семье и команде. Если кто и заслуживает такой момент, такой победы над Фьюри в великом стиле, так это он. Когда говорю “великий стиль”, я имею в виду, что он показал большой характер. Были ли близки судейские записки? Да! Но этим я имею в виду, что он показал большой характер, он не потерял смелость. В один момент я думал, что бой пошёл не в его сторону. Но одна вещь… Стоит отметить одну вещь в нём — он всегда находит путь к победе против любого стиля, и не важно, насколько большой оппонент. Если мы говорим сейчас о том, кто сейчас лучший в мире, то он должен быть на вершине списка P4P за то, что он сделал.

— Перед тем моментом, когда он потряс Тайсона Фьюри в девятом раунде, люди считали, что Фьюри начал увеличивать контроль в поединке. Вас удивило, что Усик нашел эту дополнительную передачу и повернул бой в свою пользу?

— Не особо удивило, потому что если вы посмотрите на Александра Усика и на все его бои — когда ребята снимают ногу с педали газа после шестого или седьмого раунда, он нажимает на педаль газа. Он сделал то же самое с Джошуа. Он проваливает ребят передней рукой, контролирует пространство. Даже если он боксирует против высоких ребят, он нивелирует их преимущество в росте. Он сделал то же самое с Джошуа в двух боях. Даже во втором бою с Джошуа, в котором Энтони действовал довольно хорошо. Система Усика работает очень хорошо, и он не выбирает оппонентов. Это может быть низкий парень, например, Мурат (Гассиев). Он будет мучить тебя до смерти одним и тем же стилем. Это может быть и большой парень.

Забавную вещь он сказал за день до боя, и у него было большое намерение. Он сказал: “Фьюри, не бойся, завтра я не оставлю тебя одного”. Если ты знаешь Александра Усика, если ты очень долго изучаешь его стиль, его систему, то раз он такое сказал, значит он будет везде рядом с тобой. Не только с ударами и работой ног, а и с его финтами, с его контролем, тем, как он сокращает дистанцию. Неважно, что Фьюри делал, Усик постоянно был его болью в заднице и болью на лице. Я очень горжусь им, как приятелем-боксёром и как другом. Я очень горжусь тем, что он сделал.

— Много людей считают, что сейчас ударная стойкость Тайсона начала угасать и во многом это из-за поединков с Деонтеем Уайлдером.

— Да.

— Считаете ли вы, что его ударная стойкость начала угасать?

— Я не знаю насчёт угасания ударной стойкости, но я знаю, что первый длинный левый хук, который Усик донёс до него… Это было в первом или во втором раунде. Если вы посмотрите это в замедленной съемке, то это похоже на то, как Деонтей бил его жёстким джебом. У него закатывались глаза. Я такой: “Усик достал его!” Дело вот в чём, Усик не экстремально жёсткий панчер, но я никогда не был в ринге с кем-либо, кто так много бьёт тебя ударами, которых ты не видишь. А эти удары потрясают больше всего. Тот левый хук Фьюри даже не видел, потому что лучшие удары Усика — это удары с невидимой стороны. Это его длинный левый хук. Его левый прямой привлекает твоё внимание, но его хук с невидимой стороны — это действительно удар, который может тебя потрясти. Часто люди отмечают то, что сделал Усик в спарринге с Дэйвом Алленом. Так вот тот же самый удар он донёс и до Фьюри. Это то, как он потряс Энтони Джошуа. Это всё удары с невидимой стороны. Ты не видишь, как летят эти удары, потому что ты занят расшифровкой его финтов. Он же шифрует пространство вокруг тебя, оказывает прессинг работой ног, и вдруг он заходит с невидимой стороны — и ты даже не видишь, как летит этот удар. Ты имеешь с этим дело в такой манере, в которой ты даже не ожидаешь. Потому что, ещё раз, — ты не видишь, как летит этот удар.