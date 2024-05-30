  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Тото Вольфф: Если Феррари предоставит Хэмилтону конкурентоспособную машину, он сможет выиграть чемпионат
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тото Вольфф: Если Феррари предоставит Хэмилтону конкурентоспособную машину, он сможет выиграть чемпионат

Автоспорт

Руководитель Мерседеса высказался о шансах пилота на чемпионство

Тото Вольфф: Если Феррари предоставит Хэмилтону конкурентоспособную машину, он сможет выиграть чемпионат

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поделился мнением о шансах пилота команды Льюиса Хэмилтона выиграть очередной титул в Формуле-1 после перехода в "Феррари". Хэмилтон сменит команду в 2025 году.

"Если "Феррари" сможет предоставить Льюису конкурентоспособную машину, он сможет выиграть чемпионат, в этом нет никаких сомнений. У меня всегда будут хорошие отношения с Льюисом. Буду вспоминать те замечательные времена, как в профессиональном, так и в личном плане. Когда Льюис перейдёт в "Феррари", он станет нашим соперником, но я всегда буду желать ему удачи", — приводит слова Вольфа Yahoo Sports со ссылкой на PA.

Ранее Тото высказался о решении Льюиса перейти в "Феррари".

По теме
yellow-arrow
Тренер Уайлдера рассказал о гениальной тактике Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри
yellow-arrow
Юки Цунода может стать основным претендентом на место в Ауди
yellow-arrow
Хэмилтон превзошел Михаэля Шумахера по количеству быстрых кругов
Льюис Хэмилтон Тото Вольфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости