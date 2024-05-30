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Тото Вольфф: Если Феррари предоставит Хэмилтону конкурентоспособную машину, он сможет выиграть чемпионат
Руководитель Мерседеса высказался о шансах пилота на чемпионство
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поделился мнением о шансах пилота команды Льюиса Хэмилтона выиграть очередной титул в Формуле-1 после перехода в "Феррари". Хэмилтон сменит команду в 2025 году.
"Если "Феррари" сможет предоставить Льюису конкурентоспособную машину, он сможет выиграть чемпионат, в этом нет никаких сомнений. У меня всегда будут хорошие отношения с Льюисом. Буду вспоминать те замечательные времена, как в профессиональном, так и в личном плане. Когда Льюис перейдёт в "Феррари", он станет нашим соперником, но я всегда буду желать ему удачи", — приводит слова Вольфа Yahoo Sports со ссылкой на PA.
Ранее Тото высказался о решении Льюиса перейти в "Феррари".
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