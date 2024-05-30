Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зак Браун назвал стоимость команды Уильямс
Марк Андретти может приобрести команду
Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун поделился мнением о потенциальном увеличении числа команд в Формуле-1.
Ранее сообщалось, что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем посоветовал Марио Андретти приобрести команду "Королевских гонок", чтобы попасть в чемпионат.
"Думаю, Liberty сейчас в таком положении, когда на стартовой решётке присутствуют 10 команд, которые чувствуют себя замечательно. Поэтому для потенциальной 11-й или 12-й команды они выставляют самые высокие критерии и подходят к этому вопросу с должной осмотрительностью, что, как мне кажется, правильно. Думаю, "Уильямс" был приобретён за $ 150 млн, и пять лет спустя мне не кажется, что кто-то сможет купить эту команду меньше, чем за $ 1,5 млрд", — приводит слова Брауна ESPN Philippines.
Популярное сейчас
- Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня
- Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
- Донна Векич - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
- Хэмилтон превзошел Михаэля Шумахера по количеству быстрых кругов
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО