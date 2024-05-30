  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Карлос Сайнс может продолжить карьеру в РБ
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Сайнс может продолжить карьеру в РБ

Автоспорт

Пилот ищет варианты продолжения карьеры

Карлос Сайнс может продолжить карьеру в РБ

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс может в следующем году выступать за команду "РБ". Об этом Пишет издание Cope.

Испанский гонщик ищет варианты продолжения своей гоночной карьеры. Карлос всерьёз рассматривает вариант возвращения в "РБ", за которую он выступал с 2015 по 2017 год.

Cope отмечает, что Карлос Сайнс рассчитывал получить место в старшей команде – "Ред Булл", но, похоже, в Милтон-Кейнс предпочитают оставить Серхио Переса на следующий год. Учитывая это, испанец готов подписать контракт с "РБ", чтобы в 2025 году убедить боссов "Ред Булл" взять его в главную команду.

По теме
yellow-arrow
Зак Браун назвал стоимость команды Уильямс
yellow-arrow
Тото Вольфф: Если Феррари предоставит Хэмилтону конкурентоспособную машину, он сможет выиграть чемпионат
yellow-arrow
Тренер Уайлдера рассказал о гениальной тактике Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри
Карлос Сайнс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости