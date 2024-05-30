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Карлос Сайнс может продолжить карьеру в РБ
Пилот ищет варианты продолжения карьеры
Фото: Getty Images
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс может в следующем году выступать за команду "РБ". Об этом Пишет издание Cope.
Испанский гонщик ищет варианты продолжения своей гоночной карьеры. Карлос всерьёз рассматривает вариант возвращения в "РБ", за которую он выступал с 2015 по 2017 год.
Cope отмечает, что Карлос Сайнс рассчитывал получить место в старшей команде – "Ред Булл", но, похоже, в Милтон-Кейнс предпочитают оставить Серхио Переса на следующий год. Учитывая это, испанец готов подписать контракт с "РБ", чтобы в 2025 году убедить боссов "Ред Булл" взять его в главную команду.
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