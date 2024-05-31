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Ред Булл продлит контракт с Серхио Пересом

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Команда продлит контракт с пилотом

Ред Булл продлит контракт с Серхио Пересом

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес продлит контракт с командой в ближайшие несколько дней или недель. Об этом пишет Motorsport-Total. Нынешнее соглашение мексиканца с австрийской командой действует до конца этого сезона Формулы-1.

По сведениям источника, ранее "Ред Булл" рассматривал кандидатуру Карлоса Сайнса, который покинет "Феррари" по окончании этого сезона, однако больше не видит в нём напарника для Макса Ферстаппена.

Серхио в настоящий момент занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 107 очков. Ферстаппен возглавляет рейтинг со 169 баллами.

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