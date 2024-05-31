Ред Булл продлит контракт с Серхио Пересом

Мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес продлит контракт с командой в ближайшие несколько дней или недель. Об этом пишет Motorsport-Total. Нынешнее соглашение мексиканца с австрийской командой действует до конца этого сезона Формулы-1.

По сведениям источника, ранее "Ред Булл" рассматривал кандидатуру Карлоса Сайнса, который покинет "Феррари" по окончании этого сезона, однако больше не видит в нём напарника для Макса Ферстаппена.

Серхио в настоящий момент занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 107 очков. Ферстаппен возглавляет рейтинг со 169 баллами.