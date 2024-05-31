Джордж Расселл готов стать напарником Макса Ферстаппена

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл заявил, что он готов покинуть свою нынешнюю команду и перейти в другую, где у него будет больше шансов побороться за титул.

"Я бы не отказался от перехода в команду Макса, и я был бы не против, если бы он перешёл ко мне в "Мерседес".

Ранее я уже перешёл в команду к величайшему по показателям и статистике гонщику в истории Формулы-1, и это всё, что я могу сделать.

Макс может взять отпуск на год в 2026-м и посмотреть, какая команда будет лучшей. Я бы нисколько не удивился этому. Не забывайте, 2026 год – это лотерея. Так что сейчас никто не знает, что произойдёт.

Я верен "Мерседесу", они дали мне большую возможность, но я хочу стать чемпионом мира. На данный момент мы на это не претендуем. Но всего год назад "Макларен" был одной из самых медленных команд, а теперь они одни из самых быстрых", — приводит слова Расселла издание Daily Mail.