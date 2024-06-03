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В Альпин объявили о прекращении сотрудничества с Эстебаном Оконом
Пилот покинет команду по окончании 2024 года
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба французской команды Формулы-1 "Альпин" объявила о прекращении сотрудничества с гонщиком Эстебаном Оконом по окончании этого сезона. У пилота заканчивается нынешнее соглашение с гоночным коллективом. Стороны решили его не продлевать.
Напомним, Окон оказался в центре скандала после аварии, виновником которой он стал во время Гран-при Монако. Тогда Эстебан столкнулся со своим напарником по команде Пьером Гасли на первом круге гонки. Пьер сумел продолжить заезд и набрать своё первое очко в сезоне, однако действия Окона привели в ярость руководителя "Альпин" Бруно Фамена, который заявил, что пилота могут ждать серьёзные последствия.
В настоящий момент Эстебан занимает 16-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе одно очко.
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