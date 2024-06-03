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Эстебан Окон прокомментировал уход из Альпин
В ближайшее время пилот объявит о дальнейших планах
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Альпин" Эстебан Окон отреагировал на уход из французской команды.
Эстебан покинет гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона Формулы-1.
"Участие в гонках вместе с этой командой было важным периодом в моей жизни. Хотя я работаю здесь уже пять лет в качестве штатного гонщика, моя профессиональная карьера началась в Энстоуне, когда я был подростком, так что это место всегда будет для меня особенным. Вместе мы пережили несколько замечательных моментов, хотя были и непростые периоды. Безусловно, я благодарен всем в команде за эти незабываемые моменты. Я объявлю о своих планах очень скоро, но пока я полностью сосредоточен на том, чтобы работать в команде и успешно провести оставшуюся часть сезона", — приводит слова Окона пресс-служба "Альпин".
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