Формула-Е ведет переговоры с Феррари

Представитель Формулы-Е рассказал, что руководители гоночной серии проводили разговоры с "Феррари" о возможном участии команды в чемпионате.

"На данный момент ничего конкретного, но я знаю, что они были на связи и обсуждали это. С любым новым производителем комплектующих требуется целая вечность, чтобы получить от них подтверждение, так что это игра вдолгую", — приводит слова представителя гоночной серии Racingnews365.

Представители "Феррари" сообщили, что их внимание сосредоточено на других гоночных сериях.