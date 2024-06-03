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Формула-Е ведет переговоры с Феррари

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Представители Формулы-Е хотят видеть итальянскую команду в гоночной серии

Формула-Е ведет переговоры с Феррари

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель Формулы-Е рассказал, что руководители гоночной серии проводили разговоры с "Феррари" о возможном участии команды в чемпионате.

"На данный момент ничего конкретного, но я знаю, что они были на связи и обсуждали это. С любым новым производителем комплектующих требуется целая вечность, чтобы получить от них подтверждение, так что это игра вдолгую", — приводит слова представителя гоночной серии Racingnews365.

Представители "Феррари" сообщили, что их внимание сосредоточено на других гоночных сериях.

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