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Ред Булл продлил контракт с Серхио Пересом
Пилот останется в австрийской команде
Фото: Sportscasting
Команда "Ред Булл" на два года продлила контракт с Серхио Пересом.
Серхио Перес выступает за "Ред Булл" с 2021 года. За это время он одержал пять побед и, помимо этого, ещё 24 раза поднимался на призовой подиум. В прошлом сезоне-2024 он стал вице-чемпионом мира, набрав более чем в два раза меньше очков, чем его напарник по команде Макс Ферстаппен.
На данный момент Серхио Перес занимает пятое место в личном зачёте чемпионата, уступая Максу Ферстаппену, Шарлю Леклеру, Ландо Норрису и Карлосу Сайнсу.
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