Ред Булл продлил контракт с Серхио Пересом

Команда "Ред Булл" на два года продлила контракт с Серхио Пересом.

Серхио Перес выступает за "Ред Булл" с 2021 года. За это время он одержал пять побед и, помимо этого, ещё 24 раза поднимался на призовой подиум. В прошлом сезоне-2024 он стал вице-чемпионом мира, набрав более чем в два раза меньше очков, чем его напарник по команде Макс Ферстаппен.

На данный момент Серхио Перес занимает пятое место в личном зачёте чемпионата, уступая Максу Ферстаппену, Шарлю Леклеру, Ландо Норрису и Карлосу Сайнсу.