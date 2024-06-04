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Серхио Перес: Быть частью Ред Булл — это огромный вызов

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Пилот высказался о продлении контракта

Серхио Перес: Быть частью Ред Булл — это огромный вызов

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес прокомментировал продление контракта со своей нынешней командой "Ред Булл".

"Я по-настоящему рад связать своё будущее с этой замечательной командой. Нигде больше для пилота нет такого вызова, как на трассе, так и вне её, как в "Ред Булл".

Я рад остаться здесь, чтобы продолжить наше сотрудничество ещё на два года и внести свой вклад в великую историю этой команды. Быть частью "Ред Булл" — это огромный вызов, и мне это нравится.

В этом году перед нами стоит серьёзная задача, и я полностью верю в команду, что нас ждёт светлое будущее, и я рад быть её частью. Хочу поблагодарить всех за доверие, которое мне оказано, и хочу отплатить за это отличными результатами на трассе и вне её. Нам предстоит большая работа, и вместе мы выиграем ещё много чемпионатов", — приводит слова Переса пресс-служба "Ред Булл".

Серхио Перес выступает за "Ред Булл" с 2021 года. За это время он одержал пять побед и, помимо этого, ещё 24 раза поднимался на призовой подиум.

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