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Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады

Автоспорт

Пилот назвал приоритеты на гонку

Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о предстоящем участии команды в Гран-при Канады.

Напомним, что этап в Монреале состоится с 7 по 9 июня.

"Всегда здорово возвращаться в Монреаль. Пейзажи здесь уникальные, атмосфера в городе великолепная, а болельщики действительно страстные. После сложного уикенда в Монако вместе с командой мы вернулись на базу, где занимались на симуляторе, проводив подготовку к Гран-при Канады. Трасса там и вправду уникальная с большим количеством возможностей для обгона. Будет важно правильно настроить машину и найти баланс между скоростью на прямой и устойчивостью при торможении", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булл".

Ранее Макс отреагировал на новый контракт Серхио Переса с "Ред Булл".

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