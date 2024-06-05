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Макс Ферстаппен: Рад, что мы с Пересом сможем продолжить наше успешное партнёрство

Автоспорт

Серхио Перес продолжит выступления в команде

Макс Ферстаппен: Рад, что мы с Пересом сможем продолжить наше успешное партнёрство

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о новом контракте Серхио Переса с австрийской командой.

4 июня "Ред Булл" объявил, что Серхио будет выступать в их составе до 2026 года включительно.

"Это отличная новость. Чеко подписал контракт с командой до 2026 года, и я рад, что мы сможем продолжить наше успешное партнёрство, которое наладили в течение последних нескольких лет. В прошлом году у нас выдался рекордный сезон. У нас очень сильная команда, поэтому мы с нетерпением ждём возможности развить этот успех и в следующие два года", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булл".

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 169 очков.

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