Макс Ферстаппен: Рад, что мы с Пересом сможем продолжить наше успешное партнёрство

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о новом контракте Серхио Переса с австрийской командой.

4 июня "Ред Булл" объявил, что Серхио будет выступать в их составе до 2026 года включительно.

"Это отличная новость. Чеко подписал контракт с командой до 2026 года, и я рад, что мы сможем продолжить наше успешное партнёрство, которое наладили в течение последних нескольких лет. В прошлом году у нас выдался рекордный сезон. У нас очень сильная команда, поэтому мы с нетерпением ждём возможности развить этот успех и в следующие два года", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булл".

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 169 очков.