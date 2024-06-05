Формула-1 назвала дату презентации регламента на 2026 год

Формула-1 анонсировала презентацию нового регламента, которая начнётся завтра, 6 июня, в 16:30.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на болидах Ф-1 будут изменены силовые установки, в которых мощность электрической части возрастёт в три раза, также будет совершён переход на экологическое топливо.

Размеры машин также будут пересмотрены, ожидается, что болиды станут короче и уже, что скажется на их весе, который может уменьшиться на 50 кг.

Кубок конструкторов:

1. "Ред Булл" — 276 очков.

2. "Феррари" — 252.

3. "Макларен" — 184.

4. "Мерседес" — 96.

5. "Астон Мартин" — 44.

6. "РБ" — 24.

7. "Хаас" — 7.

8. "Уильямс" — 2.

9. "Альпин" — 2.

10. "Кик-Заубер" — 0.