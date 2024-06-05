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Формула-1 назвала дату презентации регламента на 2026 год
В болидах произойдут изменения
фото - F1
Формула-1 анонсировала презентацию нового регламента, которая начнётся завтра, 6 июня, в 16:30.
Ранее сообщалось, что в 2026 году на болидах Ф-1 будут изменены силовые установки, в которых мощность электрической части возрастёт в три раза, также будет совершён переход на экологическое топливо.
Размеры машин также будут пересмотрены, ожидается, что болиды станут короче и уже, что скажется на их весе, который может уменьшиться на 50 кг.
Кубок конструкторов:
1. "Ред Булл" — 276 очков.
2. "Феррари" — 252.
3. "Макларен" — 184.
4. "Мерседес" — 96.
5. "Астон Мартин" — 44.
6. "РБ" — 24.
7. "Хаас" — 7.
8. "Уильямс" — 2.
9. "Альпин" — 2.
10. "Кик-Заубер" — 0.
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