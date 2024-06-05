На этапе Формулы-1 в Канаде ожидается дождь

На предстоящем девятом этапе Формулы-1 в сезоне-2024, который пройдёт с 7 по 9 июня в Монреале (Канада), ожидается дождь, пишет издание Racingnews365.

Первые предпосылки к непогоде ожидаются в четверг, а в пятницу может пройти сильный ливень после обеда и совпасть со второй свободной практикой.

В субботу, день квалификации, также высока вероятность дождя. Что же касается воскресенья, то утро ожидается солнечным, после чего, во второй половине дня, вероятность осадков повысится.