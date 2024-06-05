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На этапе Формулы-1 в Канаде ожидается дождь
Фанатов ждет интересная гонка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На предстоящем девятом этапе Формулы-1 в сезоне-2024, который пройдёт с 7 по 9 июня в Монреале (Канада), ожидается дождь, пишет издание Racingnews365.
Первые предпосылки к непогоде ожидаются в четверг, а в пятницу может пройти сильный ливень после обеда и совпасть со второй свободной практикой.
В субботу, день квалификации, также высока вероятность дождя. Что же касается воскресенья, то утро ожидается солнечным, после чего, во второй половине дня, вероятность осадков повысится.
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