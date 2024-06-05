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Лука Дончич повторил достижение Леброна Джеймса в плей-офф
Словенец провел результативную серию
Фото: Wall Street Journal
Словенский разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич повторил достижение четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, набрав не менее 450 очков, сделав не менее 150 передач в стадии плей-офф и при этом пробившись в финал Национальной баскетбольной ассоциации.
По этому показателю форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и Лука Дончич — единственные игроки в истории плей-офф НБА, никому больше не удавалось достичь этого. В этом сезоне Дончич набрал в плей-офф 489 очков и сделал 150 результативных передач.
В финале НБА сезона-2023/2024 "Даллас Маверикс" Дончича встретится с "Бостон Селтикс".
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