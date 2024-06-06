Пилот "Альпин" француз Эстебан Окон рассчитывает на контракт с "Ауди", пишет издание F1-Insider. Однако приоритетом для немецкой компании по-прежнему остаётся испанец Карлос Сайнс-младший.

Напомним, ситуация с уходом Окона из "Альпин" начала стремительно развиваться после его столкновения с напарником и соотечественником Пьером Гасли на Гран-при Монако, он получил штраф и был подвергнут массовой критике.

По сообщениям пресс-службы Ф-1, уже в середине следующей неделе глава "Альпин" Бруно Фамен сообщил Окону на базе в Энстоуне (Великобритания), что команда не будет продлевать с ним контракт.