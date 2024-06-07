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Шумахер: Пока Ферстаппен в команде бюджет ограничен, а Перес приносит деньги
Эксперт – о финансовых особенностях быков
Фото - Getty Images
Бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер утверждает, что мексиканца оставили в "Ред Булле" из-за высокой зарплаты Макса, ведь Серхио постоянно пополняет бюджет благодаря спонсорам.
"Пока Ферстаппен в команде – бюджет ограничен, а Перес приносит деньги. Другой вопрос, а кто станет напарником Ферстаппена в год. В 2026-м машина будет другой, на месте Карлоса Сайнса я не был бы уверен, что хочу этого. На рынке все сложно, но я бы рискнул и взял молодого пилота. Цунода стабильно хорошо выступает, у Лоусона большой потенциал".
"Ферстаппен не будет в команде вечно, учитывая слухи. Перес может быть хорошим вторым номером. У него бывают отличные уик-энды, но ему не удается выжать больше из-за плохой техники и ошибок”, – отметил Ральф.
Брат Михаэля основную часть карьеры в Ф1 представлял BMW Williams.
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