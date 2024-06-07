Шумахер: Пока Ферстаппен в команде бюджет ограничен, а Перес приносит деньги

Бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер утверждает, что мексиканца оставили в "Ред Булле" из-за высокой зарплаты Макса, ведь Серхио постоянно пополняет бюджет благодаря спонсорам.

"Пока Ферстаппен в команде – бюджет ограничен, а Перес приносит деньги. Другой вопрос, а кто станет напарником Ферстаппена в год. В 2026-м машина будет другой, на месте Карлоса Сайнса я не был бы уверен, что хочу этого. На рынке все сложно, но я бы рискнул и взял молодого пилота. Цунода стабильно хорошо выступает, у Лоусона большой потенциал".