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Карлос Сайнс прокомментировал информацию о контракте с Уильямс

Автоспорт

Пилот не определился со своим будущим

Карлос Сайнс прокомментировал информацию о контракте с Уильямс

Фото: twitter.com/F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский гонщик Карлос Сайнс прокомментировал новость, появившуюся в некоторых СМИ, о своём предстоящем контракте с командой "Уильямс".

"На самом деле в настоящий момент существуют несколько вариантов. Посмотрим, что в итоге получится. Единственное, что я могу сказать, заключается в том, что двери пока открыты. Я видел публикации в СМИ, в которых говорилось, что я уже подписал контракт. Смешно – несколько месяцев назад все говорили, что я подписал контракт с "Мерседесом или "Ред Булл. Теперь уже очевидно, что этого не произойдёт. Теперь многие говорят, что я подписал контракт с "Уильямсом, и я опять смеюсь. Жаль, что такие вещи кое-кому сходят с рук. Когда мне будет что объявить, вы узнаете об этом первыми, — приводит слова Сайнса Racingnews365.

По окончании этого сезона Сайнс покинет "Феррари".

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