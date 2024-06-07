Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шарль Леклер оценил шансы Феррари на победу в Канаде
Этап в Монреале будет проходить с 7 по 9 июня
Фото: Getty Images
Пилот "Феррари" Шарль Леклер поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Канады.
"Не думаю, что на этой трассе "Ред Булл" сможет продемонстрировать свои сильные стороны, поэтому у нас может появиться шанс. Полагаю, мы будем очень близки с "Маклареном" и "Ред Булл". Мы должны максимально использовать все возможности, и тогда в конце уикенда результат для нас может быть лучше, чем был в прошлые годы", - приводит слова Леклера Racingnews365.
Сегодня, 7 июня, состоится первая свободная практика Гран-при Канады. Её начало запланировано на 20:30.
Популярное сейчас
- Все 26 футболистов. Заявка сборной Украины на матч с Польшей
- Капитан Днепра-1 заинтересовал несколько клубов - среди них Динамо
- Ингулец назначил нового тренера, а Лунин с Довбиком могут перебраться в Серию А. Главные новости за 6 июня
- В Альпин объявили о прекращении сотрудничества с Эстебаном Оконом
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО