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Шарль Леклер оценил шансы Феррари на победу в Канаде

Автоспорт

Этап в Монреале будет проходить с 7 по 9 июня

Шарль Леклер оценил шансы Феррари на победу в Канаде

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Канады.

"Не думаю, что на этой трассе "Ред Булл" сможет продемонстрировать свои сильные стороны, поэтому у нас может появиться шанс. Полагаю, мы будем очень близки с "Маклареном" и "Ред Булл". Мы должны максимально использовать все возможности, и тогда в конце уикенда результат для нас может быть лучше, чем был в прошлые годы", - приводит слова Леклера Racingnews365.

Сегодня, 7 июня, состоится первая свободная практика Гран-при Канады. Её начало запланировано на 20:30.

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