Цунода хочет больше обязательств от Ред Булл

Пилот "РБ" Юки Цунода отреагировал на недавнее решение "Ред Булл" заключить новый контракт с мексиканским гонщиком Серхио Пересом. Новое соглашение было заключено сроком на два года.

"Я хотел бы видеть больше обязательств от "Ред Булл" в моём контракте.

Очевидно, я уже во многом связан с "Ред Булл" и надеюсь, что смогу добиться от них большего. Мы продолжаем контакты, и я хочу убедиться, что вместе с австрийской командой мы движемся в одном направлении. Посмотрим, как всё сложится дальне.

Но вообще я доволен в "РБ". В течение предстоящих двух лет может случиться всякое. Но я поздравляю Серхио. Что касается меня, я просто продолжаю концентрироваться на выступлениях. Буду и дальше показывать, на что способен", - приводит слова Цуноды издание Motorsport.