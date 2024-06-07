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Цунода хочет больше обязательств от Ред Булл
Юки Цунода высказался после решения "Ред Булл" подписать новый контракт с Пересом
Фото: F1
Пилот "РБ" Юки Цунода отреагировал на недавнее решение "Ред Булл" заключить новый контракт с мексиканским гонщиком Серхио Пересом. Новое соглашение было заключено сроком на два года.
"Я хотел бы видеть больше обязательств от "Ред Булл" в моём контракте.
Очевидно, я уже во многом связан с "Ред Булл" и надеюсь, что смогу добиться от них большего. Мы продолжаем контакты, и я хочу убедиться, что вместе с австрийской командой мы движемся в одном направлении. Посмотрим, как всё сложится дальне.
Но вообще я доволен в "РБ". В течение предстоящих двух лет может случиться всякое. Но я поздравляю Серхио. Что касается меня, я просто продолжаю концентрироваться на выступлениях. Буду и дальше показывать, на что способен", - приводит слова Цуноды издание Motorsport.
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