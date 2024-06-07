Ферстаппен: За одну-две недели проблему с болидом не решить

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о проблемных местах болида команды, проявляющихся при прохождении поребриков и неровных участков трассы.

"Нам нужно просто идти шаг за шагом, чтобы решить эту проблему. Однако это не та трудность, которую можно исправить за одну или две недели.

Но мы избрали чёткое направление и сейчас движемся согласно плану. Уверен, если мы хоть в какой-то степени решим эту проблему, то сразу улучшим время прохождения круга.

Автомобиль не поглощает поребрики и неровности так, как должен, если провести сравнение с некоторыми из наших конкурентов. Поэтому мы теряли много времени в Монако", - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.