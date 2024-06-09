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Формула-1. Рассел побеждает в квалификации Гран-при Канады

Автоспорт
Обновлено

Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Рассел побеждает в квалификации Гран-при Канады

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 июня прошли квалификационные заезды в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Канады.

Победу в квалификации одержал пилот "Мерседес" Джордж Рассел, вторая позиция у представителя "Ред-Бул" Макса Ферстаппена, а ТОП-3 замкнул гонщик "Макларен" Лендо Норрис.

Результаты квалификации Гран-при Канады:

Формула-1. Рассел побеждает в квалификации Гран-при Канады - изображение 1

Напомним, что гонка Гран-при Канады начнется сегодня, 9 июня, в 21:00 по киевскому времени.

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