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Формула-1. Рассел побеждает в квалификации Гран-при Канады
Результаты квалификационных заездов
В ночь с 8 на 9 июня прошли квалификационные заезды в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Канады.
Победу в квалификации одержал пилот "Мерседес" Джордж Рассел, вторая позиция у представителя "Ред-Бул" Макса Ферстаппена, а ТОП-3 замкнул гонщик "Макларен" Лендо Норрис.
Результаты квалификации Гран-при Канады:
Напомним, что гонка Гран-при Канады начнется сегодня, 9 июня, в 21:00 по киевскому времени.
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