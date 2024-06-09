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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Канады

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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Канады

Фото: Твиттер

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 июня состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Канады. Победу в заезде одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Фрестаппен, вторая позиция у представителя "Макларен" Лэндо Норриса (+3,879), а ТОП-3 замкнул гонщик "Мерседес" Джордж Рассел (+4,317).

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Отметим, что после Гран-при Канады в зачете команд лидирует "Ред-Булл" (301), вторыми идут "Феррари" (252), а третьими – "Макларен" (212).

В персональном зачете первым идет Макс Ферстаппен (194), вторая позиция у Шарля Леклера (138), а ТОП-3 замыкает Лэндо Норрис (131).

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формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Канады
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