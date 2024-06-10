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Ферстаппен: Ред Булл испытывает трудности, но причина пока неизвестна

Автоспорт

Ферстаппен признал, что "Ред Булл" испытывает определенные затруднения

Ферстаппен: Ред Булл испытывает трудности, но причина пока неизвестна

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион мира пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен признал, что в этом сезоне команде сложнее успешно выступать.

"Гонка никогда не бывает лёгкой. Можно запросто ошибиться, особенно на интерах, когда они уже почти становятся сликами. Было очень легко вылететь с трассы, потому что в большинстве мест она уже становилась сухой, но в некоторых поворотах была слишком влажной для того, чтобы перейти на слики. Это сделало гонку очень трудной.

Как команда мы принимали правильные решения. Это тоже очень важно. Но по какой-то причине мы не находимся в том же режиме, что и в прошлом году, когда казалось, что у нас всё идёт очень хорошо. И я не знаю, почему в этом году всё немного сложнее. Конечно, всегда есть вещи, которые можно сделать лучше. Но мы снова всё проанализируем и постараемся улучшиться", - приводит слова Ферстаппена Motorsportweek.

Напомним, голландец финишировал первым на Гран-при Канады и одержал 60-ю победу в Формуле-1. Он стал третьим гонщиком в истории, достигнувшим этой отметки.

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формула-1 Макс Ферстаппен Red Bull
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