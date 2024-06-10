Хорнер: Макларен сам упустил победу на Гран-при Канады

Глава "Ред Булл" Кристиан Хорнер признал, что "Макларен" упустил победу на Гран-при Канады из-за позднего пит-стопа Ландо Норриса.

"Когда Ландо сделал пит-стоп, у Ферстаппена шины были в окне рабочей температуры, поэтому он смог создать трёхсекундный гандикап за один первый сектор. Так что выбор времени имел решающее значение.

На первом отрезке мы выглядели очень конкурентоспособно в начале гонки, атакуя Джорджа Расселла, и быстро оторвались от машин позади на семь секунд. Так что к более влажным условиям мы были вполне готовы.

Потом мы немного отстали от Джорджа, а Ландо начал приближаться на подсыхающей трассе. На тот момент казалось, что "Макларен" - фаворит на победу в гонке.

Но затем наступили пит-стопы, и мы установили новый комплект промежуточных шин. Машина безопасности убрала отрывы и позволила внести корректировки на пит-стопе, после чего мы оказались в более выгодном положении", - приводит слова Хорнера Autosport.