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Хорнер: Макларен сам упустил победу на Гран-при Канады

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Глава "Ред Булл" признал, что "Макларен" упустил победу в Канаде из-за позднего пит-стопа Норриса

Хорнер: Макларен сам упустил победу на Гран-при Канады

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава "Ред Булл" Кристиан Хорнер признал, что "Макларен" упустил победу на Гран-при Канады из-за позднего пит-стопа Ландо Норриса.

"Когда Ландо сделал пит-стоп, у Ферстаппена шины были в окне рабочей температуры, поэтому он смог создать трёхсекундный гандикап за один первый сектор. Так что выбор времени имел решающее значение.

На первом отрезке мы выглядели очень конкурентоспособно в начале гонки, атакуя Джорджа Расселла, и быстро оторвались от машин позади на семь секунд. Так что к более влажным условиям мы были вполне готовы.

Потом мы немного отстали от Джорджа, а Ландо начал приближаться на подсыхающей трассе. На тот момент казалось, что "Макларен" - фаворит на победу в гонке.

Но затем наступили пит-стопы, и мы установили новый комплект промежуточных шин. Машина безопасности убрала отрывы и позволила внести корректировки на пит-стопе, после чего мы оказались в более выгодном положении", - приводит слова Хорнера Autosport.

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