  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Логан Сарджент рассказал о причинах аварии на Гран-при Канады
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Логан Сарджент рассказал о причинах аварии на Гран-при Канады

Автоспорт

Пилот "Уильямса" рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время Гран-при Канады

Логан Сарджент рассказал о причинах аварии на Гран-при Канады

Фото: automotorsport.az

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Уильямса" Логан Сарджент рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время Гран-при Канады. Напомним, американец сошёл с гонки после контакта с ограждением.

"Условия на трассе были сложными, особенно в начале гонки из-за большого количества стоячей воды. Было довольно много аквапланирования, с которым я пытался справиться. Сегодня я допустил слишком много ошибок, две из них были критическими. Задняя часть болида вышла из-под контроля, и я не смог "поймать" её.

Я недоволен собой, так как чувствовал, что хорошо проводил уикенд. У нас был хороший темп, когда мы чисто проезжали круги. Но мы будем двигаться дальше и готовиться к следующим гонкам", - приводит слова Сарджента пресс-служба "Уильямса".

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон: Гонка в Канаде - одна из худших в моей карьере
yellow-arrow
Хорнер: Макларен сам упустил победу на Гран-при Канады
yellow-arrow
Ферстаппен: Ред Булл испытывает трудности, но причина пока неизвестна
формула-1 Уильямс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости