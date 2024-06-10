Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Логан Сарджент рассказал о причинах аварии на Гран-при Канады
Пилот "Уильямса" рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время Гран-при Канады
Фото: automotorsport.az
Пилот "Уильямса" Логан Сарджент рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время Гран-при Канады. Напомним, американец сошёл с гонки после контакта с ограждением.
"Условия на трассе были сложными, особенно в начале гонки из-за большого количества стоячей воды. Было довольно много аквапланирования, с которым я пытался справиться. Сегодня я допустил слишком много ошибок, две из них были критическими. Задняя часть болида вышла из-под контроля, и я не смог "поймать" её.
Я недоволен собой, так как чувствовал, что хорошо проводил уикенд. У нас был хороший темп, когда мы чисто проезжали круги. Но мы будем двигаться дальше и готовиться к следующим гонкам", - приводит слова Сарджента пресс-служба "Уильямса".
Популярное сейчас
- Зеленский об "оккупации" Рыжевки на Сумщине: Это пропагандистская операция, российский флаг уничтожен
- Маркевич - о сборной Украины: Только позиция левого защитника вызывает вопросы
- Еще один спарринг сборной Украины и старт чемпионата Европы. Расписание футбола на 10 – 16 июня
- Шарль Леклер оценил шансы Феррари на победу в Канаде
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО