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Хэмилтон: Гонка в Канаде - одна из худших в моей карьере
Семикратный чемпион мира - о своём выступлении в гонке Гран-при Канады
Фото: F1
Семикратный чемпион мира и пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон раскритиковал своё выступление в гонке Гран-при Канады, несмотря на то что оно стало лучшим для него в сезоне.
"Я очень плохо выступил. На квалификацию повлияли и другие факторы, но в основном виноват я. Сегодня была одна из худших гонок, что я проводил, слишком много ошибок. Очевидно, если бы я лучше провёл квалификацию, то оказался бы в лучшей позиции.
Но имеем то, что имеем.
Я вернусь к работе. Машина становится тем, на чём мы можем бороться, и это хорошо для оставшейся части сезона. Если я должным образом настроюсь, но добьюсь лучших результатов на каком-то этапе. Я считаю, что машина была способна победить сегодня. Мы продолжим стараться", - приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.
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