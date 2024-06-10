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Серхио Перес извинился перед командой после ГП Канады

Автоспорт

Пилот сошел с гонки

Серхио Перес извинился перед командой после ГП Канады

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Серхио Перес извинился перед командой после неудачного уикенда на Гран-при Канады. Мексиканец сошёл с гонки и получил штраф на три места на стартовой решётке Гран-при Испании за то, что остался на трассе на повреждённой машине.

Стюарды решили, что Перес создал небезопасные условия для продолжения гонки.

"Мне очень жаль, я сегодня подвёл свою команду. Но мы, без сомнений, вернёмся сильнее. Нам предстоит пройти очень долгий путь", — написал Перес на своей странице в социальной сети.

Серхио Перес, который продлил контракт с "Ред Булл" до 2026 года, за последние три этапа набрал четыре очка.

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