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Карлос Сайнс близок к переходу в Уильямс

Автоспорт

Обе стороны не против начать сотрудничество

Карлос Сайнс близок к переходу в Уильямс

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс близок к тому, чтобы заключить контракт с "Уильямсом". Об этом пишет Off Track со ссылкой на журналиста Canal+ Жульена Фебро. Сообщается, что обе стороны выразили желание работать вместе и достигли устной договорённости.

Напомним, Карлос покинет "Феррари" по окончании нынешнего сезона Формулы-1. На его место придёт семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за немецкую команду "Мерседес".

Сайнс в настоящий момент занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 108 очков. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, на счету которого 194 балла.

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Карлос Сайнс
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