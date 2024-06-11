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Ферстаппен назвал пятерку лучших гонщиков Формулы-1
На первое место пилот поставил Шумахера
Фото: Auto Review
Трёхкратный чемпион Формулы-1 пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу лучших гонщиков в истории чемпионата.
"Знаете, чтобы я ни сказал, многие не согласятся. Я выберу Михаэля Шумахера, возможно, Айртона Сенну, Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона и Хуана Мануэля Фанхио. Старая школа", — приводит слова Ферстаппена издание DAZN.
Отметим, что Ферстаппен в настоящий момент возглавляет рейтинг пилотов Формулы-1. На счету нидерландца 194 очка. На втором месте находится гонщик "Феррари" Шарль Леклер, на счету которого 138 баллов. Тройку сильнейших замыкает Ландо Норрис, представляющий "Макларен".
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