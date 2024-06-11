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Феррари готовит большой пакет обновлений к Гран-при Барселоны

Автоспорт

Итальянская команда сократила сроки

Феррари готовит большой пакет обновлений к Гран-при Барселоны

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" приняла решение ускорить процесс внедрения второго крупного пакета обновлений. Об этом пишет Formu1a.uno. Изначально "Скудерия" планировала сделать это к Гран-при Великобритании (5–7 июля), однако теперь поменяла решение.

По данным источника, большой пакет должен быть готов уже к этапу в Барселоне, который состоится с 21 по 23 июня. Сообщается, что команда работает над увеличением прижимной силы.

Напомним, первый крупный пакет "Феррари" представила на Гран-при Эмилии-Романьи, проходившем с 17 по 19 мая.

В настоящий момент "Феррари" занимает второе место в Кубке конструкторов. В активе итальянской команды 252 очка.

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