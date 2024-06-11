  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен: Иногда можно побеждать в одиночку, но мы хотим, чтобы впереди были две машины Ред Булл
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен: Иногда можно побеждать в одиночку, но мы хотим, чтобы впереди были две машины Ред Булл

Автоспорт

Пилот высказался о выступлениях в нынешнем сезоне

Ферстаппен: Иногда можно побеждать в одиночку, но мы хотим, чтобы впереди были две машины Ред Булл

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион Формулы-1 пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.

На недавнем Гран-при Канады Ферстаппен занял первое место, а его товарищ по гоночному коллективу Серхио Перес сошёл после того, как столкнулся с барьерами.

"Пока продолжаешь побеждать, а соперники занимают второе и третье места, много очков не потеряешь. Иногда можно побеждать в одиночку, но мы хотим, чтобы впереди были две машины. Однако я не сомневаюсь, что ситуация вскоре может улучшиться. Нам нужно продолжать работать над машиной, чтобы ей было легче управлять. Тогда мы оба снова будем на первых позициях, как в начале года. Я в этом уверен", — приводит слова Ферстаппена FormulaPassion.

По теме
yellow-arrow
Феррари готовит большой пакет обновлений к Гран-при Барселоны
yellow-arrow
Ферстаппен назвал пятерку лучших гонщиков Формулы-1
yellow-arrow
Карлос Сайнс близок к переходу в Уильямс
Макс Ферстаппен Red Bull Серхио Перес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости